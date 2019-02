Lite sala slot, accoltellato da addetto

(ANSA) - FIRENZE, 5 FEB - Accoltellato in una sala giochi da uno degli addetti, nel corso di una lite nata dopo che si era lamentato del funzionamento di una delle slot machine. Vittima dell'aggressione, avvenuta ieri pomeriggio in via Baracca a Firenze, un giovane di origine nigeriana. Il dipendente, un 21enne cinese, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni aggravate. Secondo quanto ricostruito, avrebbe colpito il cliente con un coltello da cucina al fianco sinistro, ferendolo in modo non grave solo perché il fendente sarebbe stato frenato dalla cintura indossata dalla vittima.