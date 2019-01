Scavalca guard rail e cade da viadotto

(ANSA) - FIRENZE, 31 GEN - Un 29enne si trova ricoverato all'ospedale Le Scotte di Siena per le ferite riportate dopo essere caduto ieri sera da un viadotto sull'Autopalio, all'altezza di Barberino Val d'Elsa. Secondo quanto appreso, l'uomo, albanese, che sarebbe atterrato su della vegetazione dopo in volo di oltre 20 metri, non sarebbe in pericolo di vita e nelle prossime ore sarà sottoposto ad intervento chirurgico per la ricomposizione di alcune fratture. In base alla ricostruzione della polizia stradale, il 29enne sarebbe sceso dall'auto per soccorrere gli occupanti di un furgone che si era ribaltato. Subito dopo, forse temendo di essere travolto dalle auto in transito, ha scavalcato il guard rail non essendosi reso conto di essere su un viadotto. Sul posto oltre alla stradale sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per le operazioni di recupero del 29enne. Le persone a bordo del furgone ribaltato, una coppia di coniugi cinesi, sono state portate all'ospedale di Poggibonsi (Siena) in condizioni non gravi.