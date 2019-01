Fiamme in casa, 12 famiglie evacuate

(ANSA) - SANTA CROCE SULL'ARNO (PISA), 29 GEN - Dodici famiglie, per un totale di una ventina di persone tra cui due diversamente abili, sono state sgomberate a Santa Croce sull'Arno (Pisa) per l'incendio di un appartamento avvenuto intorno alle 5.30 di questa mattina. L'abitazione si trova al primo piano di un condominio che si sviluppa su tre livelli e, a causa dei danni, è stato necessario far uscire tutti gli occupanti l'edificio.

Non risultano persone ferite o che abbiano necessitato dell'intervento del 118. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dei gestori idrico, gas ed elettrico.

Le cause sono ancora in corso di accertamento.