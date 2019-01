Strage Viareggio, Moretti in aula

(ANSA) - FIRENZE, 22 GEN - Mauro Moretti, ex ad di Fs, è presente stamani in aula a Firenze per la ripresa del processo d'appello per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009: 32 le persone morte per l'esplosione e l'incendio seguito alla fuoriuscita di gpl da un carro cisterna deragliato alla stazione ferroviaria della cittadina della Versilia. Moretti arrivando è stato avvicinato dai giornalisti ma non ha rilasciato dichiarazioni. E' la prima volta che l'ex ad di Fs si presenta a un'udienza del procedimento che lo vede tra gli imputati e per il quale ha già ricevuto una condanna in primo grado. In aula Moretti siede accanto al suo difensore, avvocato Armando D'Apote. Il processo d'appello è ricominciato con la lettura della relazione da parte del giudice consigliere Giovanni Perini.