(ANSA) - FIRENZE, 21 GEN - Codice arancione per neve domani su gran parte delle zone interne della Toscana. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Regione. I fenomeni cominceranno con deboli nevicate dal tardo pomeriggio di oggi, a quote collinari, sulle zone centro meridionali e, anche a quote inferiori, sull'Alto Mugello. Il codice arancione, dalle 12 di domani per il resto della giornata, interessa Valdarno, Casentino, Valdichiana, Mugello, valli del Fiora e dell'Albegna, valle dell'Ombrone Grossetano, Romagna toscana, e Valtiberina.

Possibili nevicate in pianura ma senza accumuli. Emesso anche un codice giallo, dalle 18 di oggi alle 12 di domani, per Valdarno, Casentino, Valdichiana, Mugello, Valli del Fiora e dell'Albegna, Valle dell'Ombrone Grossetano, Romagna toscana, Valtiberina.

Domani codice giallo anche per Valdarno, Valdelsa e Valdera, valli di Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Costa etrusca e interno, valle del Reno. Scuole chiuse a Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri per ordinanza dei sindaci.