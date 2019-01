Scoperte 2 stesure Paesaggio di Leonardo

(ANSA) - FIRENZE, 17 GEN - 'Il Paesaggio' di Leonardo da Vinci del 1473 è stato trasferito dagli Uffizi all'Opificio delle Pietre Dure dove per la prima volta il disegno viene esaminato scientificamente con le metodologie più avanzate tali da farne comprendere meglio genesi e natura. E già oggi, dopo le prime indagini, sono emerse due differenti stesure evidenziando alcuni dettagli aggiunti in un secondo tempo dopo la prima versione. Per ora sono state svolte analisi di tipo ottico sul recto del disegno; in seguito le stesse indagini saranno adottate anche per il verso del foglio dove è schizzata una figura umana. "Al momento - spiega Cecilia Frosinini - siamo riusciti ad evidenziare alcuni particolari individuando le due diverse fasi. È probabile che Leonardo sia ritornato sul disegno in un secondo momento, magari dopo i suoi studi su geologia e rocce". Per il direttore degli Uffizi Eike Schmidt "la grande novità è l'identificazione di due fasi nettamente distinte in cui Leonardo lavora al disegno".