Linea Patrizia Pepe per 60 anni Barbie

(ANSA) - FIRENZE, 17 GEN - Patrizia Pepe rende omaggio ai 60 anni di Barbie con un'inedita capsule collection a alto tasso di colore. Per Mattel è il primo capitolo di un anno ricco di festeggiamenti e celebrazioni che per tutto il 2019 vedranno come protagonista la 'fashion doll' più famosa del mondo, nata nel Wisconsin il 9 marzo 1959. Attraverso la linea, il brand si fa portavoce dello statement 'You can be anything', che negli anni è stato motivo di ispirazione per le bambine di tutto il mondo. Il gusto hippy, interpretato in chiave 'contemporaryrock', si traduce in un'esplosione di vibrazioni fucsia effetto tie&dye con tocchi di nero, applicazioni di strass, ricami di paillettes e grafiche pop-style.

La capsule collection Barbie by Patrizia Pepe porta la firma della società licenziataria Unique Childen Wear, produttrice e distributrice di childrenswear di lusso. Barbie è protagonista dell'88esima edizione di Pitti Immagine Bimbo anche attraverso una mostra iconografica sui 60 anni di storia.