Lacci per cinghiali in parco S.Rossore

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 16 GEN - Tre trappole con lacci di acciaio, per la cattura di frodo dei cinghiali, in un'area protetta del parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli (Msrm): è quanto sequestrato dai guardiaparco in località Lecciona, area a riserva integrale, all'interno della Macchia Lucchese nel territorio di Viareggio (Lucca).

L'operazione, spiega una nota, alla quale hanno partecipato anche le guardie ambientali volontarie del parco, rientra nelle attività di contrasto alla caccia illegale e anche al contenimento degli ungulati. L'uso dei lacci, spiega il comandante dei guardiaparco Paolo Benedetti, è "una forma puramente speculativa di bracconaggio, posto che l'unico fine è quello di lucrare sulla carne del selvatico catturato, senza alcun rispetto della salute del consumatore, al quale viene data carne non controllata e, in ogni caso, pregiudicata nella qualità a causa della forma di uccisione. Ben diverso è il contenimento selettivo posto in essere dal personale del parco".