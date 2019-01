Meningite: nel Fiorentino caso di tipo B

(ANSA) - FIRENZE, 14 GEN - Sempre in prognosi riservata la giovane ricoverata a Firenze a Careggi per una meningite che la tipizzazione eseguita dal laboratorio dell'ospedale Meyer ha stabilito essere per meningococco di tipo B. Lo riferisce l'Azienda Usl Toscana Centro. "Questo dato - si commenta dall'unità funzionale igiene pubblica - è tranquillizzante in relazione alla notizia dell'avvenuta vaccinazione nel 2016 con Menveo". Da Careggi si apprende che le condizioni della paziente sono stabili e che risponde alle terapie anche se per ora la prognosi resta riservata. L'Usl sta provvedendo a chiamare le persone che hanno avuto contatti con la paziente per attivare la necessaria profilassi. Il meningococco B, spiega la Usl Toscana Centro, "è diverso dal più aggressivo meningococco C e quindi per il caso in questione, pur trattandosi di una meningite, si ha generalmente una prognosi migliore rispetto alla sepsi".

L'Asl, si spiega ancora, ha provvedendo "a chiamare direttamente i contatti stretti della giovane, residente a Signa (Firenze), per i quali è opportuna la profilassi", nessun allarme.