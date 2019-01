Bus urta pedone, grave 78enne

(ANSA) - FIRENZE, 14 GEN - Un 78enne si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Ponte a Niccheri, dopo essere stato urtato da un bus dell'Ataf mentre camminava in via Datini, a Firenze, nel primo pomeriggio di oggi. Lievi lesioni per il suo badante, un 71enne dello Sri Lanka, anche lui urtato dal mezzo pubblico. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, i due stavano camminando lungo la carreggiata, vicino al marciapiede, quando sono stati urtati da un bus della linea 23, in arrivo da via Erbosa. L'anziano, che nella caduta ha battuto la testa, è stato portato in ospedale in codice giallo, ma poi le sue condizioni si sono aggravate. Al momento la sua prognosi è riservata. Via Datini è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora per consentire i rilievi della polizia municipale e i soccorsi.