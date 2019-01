Saldi, a Firenze spesa media 120 euro

(ANSA) - FIRENZE, 5 GEN - Partenza scoppiettante per i saldi a Firenze, anche grazie alla giornata del sabato e alla presenza di numerosi turisti. Le principali organizzazioni dei negozianti, Confcommercio e Confesercenti, segnalano vivacità già nelle prime ore e una certa consapevolezza dei clienti, sia nelle cose da comprare, soprattutto abbigliamento e calzature invernali (piumini e cappotti in particolare), sia in quanti soldi spendere. Un sondaggio 'in progress' della Confesercenti individua in 120 euro a testa la disponibilità riservata ad acquisti con saldi, con picchi di 280 euro a nucleo familiare e un giro di affari che a fine giornata potrebbe superare il fatturato del 'primo giorno' registrato l'anno scorso.

I saldi già nelle prime ore stanno vivacizzando le attività dei negozi, non solo quelli del centro storico ma in tutta la città.