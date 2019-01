Incendi in ditte tessili Prato,no feriti

(ANSA) - PRATO, 1 GEN - Incendi si sono verificati nella notte in ditte tessili a Prato e non risultano persone coinvolte. Verso mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti con vari automezzi in un capannone industriale di via Edmondo De Amicis. Dall'edificio si è subito alzato un denso fumo nero. Le squadre hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e l'incendio è stato circoscritto in breve tempo grazie anche alla tempestività dell'intervento. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Successivamente ci sono state la bonifica e la messa in sicurezza dell'area interessata. In corso di accertamento le cause. Altro rogo in un'altra ditta tessile verso le 4.15 quando i pompieri sono intervenuti per l'incendio di un tetto di un capannone in via del Ferro a San Giorgio a Colonica. Sul posto due squadre oltre ad autoscala, autobotte e carro aria.

L'incendio ha interessato il materiale di coibentazione della copertura. Anche qui nessuna persona è rimasta ferita.