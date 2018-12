Crollo in ex fabbrica Vaiano,10 evacuati

(ANSA) - VAIANO (PRATO), 28 DIC - Tre famiglie, per un totale di dieci persone, sono state fatte sgomberare dalle loro abitazioni a Vaiano, in provincia di Prato, in seguito al crollo della copertura e di parti della facciata di un edificio industriale dismesso in via Nuti: in seguito al cedimento materiale è finito in strada che è stata in parte chiusa.

Secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 3.45 con una squadra del distaccamento di volontari di Vaiano e da Montemurlo, nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo.

Sul posto con i vigili, che hanno messo in sicurezza l'area, intervenuti anche i carabinieri di Vaiano e il sindaco Primo Bosi.