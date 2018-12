Rubate chitarre a uno dei Negrita

(ANSA) - AREZZO, 26 DIC - Rubate ad Arezzo le chitarre di Enrico Salvi, il popolare Drigo dei Negrita. I ladri sono penetrati nell'abitazione del musicista portandogliele via. Il furto è stato denunciato ma per il chitarrista della band è stato un brutto colpo. "La chitarra quando vibra a contatto con te, non è un oggetto qualunque perché fa parte di te. Io le guardo anche senza suonarle. Come è stato possibile?", scrive in un appello sui social. E ancora: "Mi spiace molto, sono compagne di vita. Spero di ritrovarle". Sono in corso indagini.