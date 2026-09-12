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Cina, apre la fabbrica dove i robot producono robot

Economia

È entrata in produzione a Liuzhou, nel sud della Cina, la prima fabbrica del Guangxi con un ciclo automatizzato in cui i robot contribuiscono alla produzione di altri robot. L'impianto di UBTECH realizza umanoidi industriali delle serie Walker S e Cruzr e punta a superare le 10mila unità all'anno. A regime, dalla linea di assemblaggio può uscire un robot ogni 10 minuti.

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