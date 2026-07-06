Live In, Bonomi a Business: Export Italia verso Usa aumenta

"Tutti sono spaventati dei dazi ma i dati dimostrano che stiamo esportando di più negli Stati Uniti". Durante la rubrica di Economia e Finanza di Sky Tg24 Live In, in diretta dal Teatro Gaber di Milano, il presidente Carlo Bonomi di Fiera Milano SpA ha parlato, insieme a Enrico Postacchini di Confcommercio, dello stato di salute dell’economia italiana, a fronte delle nuove sfide globali incidono sulla crescita nazionale. "Chi opera nel mondo dell'economia, su cosa pensava Trump e cosa avrebbe portato nel secondo mandato della sua presidenza era preparato", ha ribadito Bonomi. "L'impresa italiana dal 2018 in poi ha fatto i compiti a casa: investire in innovazione, ricerca, made in Italy. Stiamo vivendo un momento magico in cui tutti vogliono italiano, tranne il presidente Trump. Ma questo è un altro discorso". Anche Postacchini è di questo avviso. "L'economia è sempre più avanti della politica. La politica arranca nel tenere il passo", ha affermato. "Non stiamo reagendo male, anzi abbiamo dati in crescita".(SEGUI LA DIRETTA)