Cosa rischia l'Italia con una rottura totale con gli Usa

Cresce l'attenzione sui rischi per il rapporto bilaterale Italia-Usa. Il fronte più delicato è quello militare: Washington ha annunciato un ritiro parziale delle truppe in Europa, con sei mesi di tempo per decidere quali assetti rimuovere e possibili ricadute sui 13.000 soldati americani in Italia e su decine di velivoli. A questo si aggiungono i nodi commerciale ed energetico.