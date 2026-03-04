Offerte Sky
Reazione dei mercati alla situazione geopolitica: 3 fattori

Economia

Puntata speciale dedicata ai mercati e agli investimenti in una fase delicata come quella che stiamo vivendo. No panico, allacciamo le cinture e vi aspetto, come sempre.

