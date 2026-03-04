Offerte Sky
Europa, timori economici per conflitto in Medio Oriente

Economia

In Europa Il conflitto in Medio Oriente alimenta nuovi timori per la crescita economica. L'interruzione dello Stretto di Hormuz sta aumentando il rischio di un'impennata dell'inflazione dovuta al settore energetico.

