Manovra, Crosetto a Sky TG24: "Manterremo l'impegno per le spese della Difesa"

Economia

 Il ministro è stato intervistato questa mattina durante Start. “Rispetteremo gli impegni”, garantisce. E sull’Ucraina spiega: “Sulla cessione dei territori deciderà Kiev”

