Schema Ponzi: da Consob video su madre di tutte le truffe finanziarie

È la regina delle truffe finanziarie, vecchia ma ancora attuale: lo schema Ponzi continua a colpire, oggi camuffato da investimenti via social e app. La Consob lancia un video – in versione breve e integrale – per spiegare in pochi minuti come funziona il meccanismo e come evitarlo. La storia parte da Charles Ponzi, emigrato italiano negli Usa nei primi del Novecento, diventato ricco con un sistema piramidale che prometteva rendimenti facili. Durò poco: truffa scoperta, arresto e migliaia di vittime. Oggi lo stesso schema si ripropone online: guadagni rapidi e senza rischio, spesso offerti da soggetti non autorizzati. Sul sito della Consob, nella sezione “Occhio alle truffe!” è disponibile un vademecum per aiutare i risparmiatori a riconoscere e difendersi dalle frodi.