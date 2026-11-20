Vino, produzione ai minimi da 65 anni: le aree italiane più colpite e quali sono le causeEconomia
Introduzione
Il settore del vino sembra essere colpito da una crisi con pochi precedenti: secondo le stime diffuse dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino infatti la produzione mondiale nel 2026 potrebbe scendere nel 2026 ai livelli più bassi degli ultimi 65 anni. A causare una simile contrazione ciò sarebbero diverse cause: da un lato i fenomeni atmosferici e climatici estremi - in particolare la siccità e le ondate di calore che hanno colpito Paesi come Italia, Francia e Australia - dall’altro però bisogna registrare anche la progressiva riduzione delle superfici coltivate e il calo della domanda.
Quello che devi sapere
I dati sulla produzione di vino
Intanto, i dati: secondo le stime diffuse dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino la produzione mondiale dovrebbe attestarsi tra i 220 e i 230 milioni di ettolitri. Si tratterebbe di livelli vicini a quelli del 2025, quando alla fine sono stati 227 milioni. Prendendo come riferimento la stima intermedia di 225 milioni di ettolitri, la produzione risulterebbe comunque inferiore del 7% alla media degli ultimi cinque anni. Il dato sarebbe leggermente al di sotto anche di quello del 2024 quando, con 225,8 milioni di ettolitri, era stata registrata la produzione più bassa dal 1961.
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La situazione a livello globale
Per quanto riguarda l’Europa, la produzione risulta è del 6% inferiore alla media quinquennale. Francia e Italia in particolare hanno risentito della siccità e delle ondate di calore, mentre Spagna e Portogallo hanno dovuto fare i conti con condizioni meteorologiche avverse. Una tendenza negativa risulta essere registrata anche negli Stati Uniti, e non va meglio nell'emisfero australe: la produzione risulta infatti inferiore del 3% alla media degli ultimi cinque anni. Le vendemmie sono state particolarmente scarse in Australia, Argentina, Cile e Nuova Zelanda.
Le zone più colpite in Italia
In ogni caso l’Italia - secondo le recenti stime di Copa-Cogeca, organizzazione che rappresenta gli agricoltori e le cooperative agricole europee - dovrebbe confermarsi il primo produttore mondiale di vino. Sono previsti 41,1 milioni di ettolitri, un dato che fotografa in ogni caso un calo del 7,6% rispetto al 2025 e di circa il 10% rispetto alla media degli ultimi cinque anni. A subire le conseguenze più pesanti della siccità e delle temperature elevate sono state in particolare modo le regioni del Sud Italia, con le contrazioni della produzione più forte registrate in Sicilia e Abruzzo.
Cala la domanda di vino
L’Organizzazione internazionale della vigna e del vino ha spiegato che “nel complesso la produzione mondiale di vino riflette le pressioni climatiche sulle rese, a cui si aggiunge una riduzione di lungo periodo delle superfici coltivate in diversi grandi Paesi produttori”. A incidere sono anche le decisioni di alcuni viticoltori di limitare la produzione: una scelta dovuta alla contrazione della domanda. Infatti nel 2025 il consumo mondiale di vino è sceso a 208 milioni di ettolitri, il 2,7% in meno rispetto all'anno precedente e il 14% in meno rispetto al 2018.
Quanto è diminuito il consumo in Italia
Inoltre in nove dei dieci principali mercati mondiali si è registrata una flessione dei consumi. Particolarmente marcato è risultato essere il calo in Italia, pari a un -9,4%: i consumi nel nostro Paese sono scesi a 20,2 milioni di ettolitri. Non un caso isolato, come detto: la diminuzione ha interessato infatti anche gli Stati Uniti (-4,3%), la Francia (-3,2%) e la Cina (-13%). Tra le cause individuate dall’OIV ci sono sia la perdita di potere d'acquisto sia il cambiamento delle abitudini dei consumatori.
L’impatto sul commercio
Questa contrazione non si limita solo a impattare sui consumi nei singoli Paesi, ma si riflette anche sul commercio internazionale: nel 2025 infatti le esportazioni mondiali di vino sono diminuite del 4,7% in volume, attestandosi a 94,8 milioni di ettolitri, e del 6,7% in valore, a 33,8 miliardi di euro. Sui risultati hanno pesato la debolezza della domanda e le tensioni commerciali legate ai dazi. In ogni caso, secondo i dati forniti nei giorni scorsi dal vicepresidente di Unione italiana vini (Uiv) e presidente del Comité Vins (Ceev) europeo, Marzia Varvaglione, il vino italiano ed europeo sta cercando di reagire al momento difficile: nel terzo trimestre del 2026 i risultati si stanno notando.
Come va l’export dell’Italia
Varvaglione ha spiegato che “il recupero riguarda tutti i vini tricolore a partire dagli Stati Uniti, il suo mercato in questa fase più critico. Il terzo trimestre ha limitato il calo a valore delle spedizioni italiane che a fine giugno era salito a -14%, mentre il cumulato a settembre è sceso a -5,5%. Il contesto, caratterizzato da forte incertezza dovuta a dazi e cambio sfavorevole, rimane complicato ma la fase estiva ha certamente portato una boccata di ossigeno". Secondo l'Osservatorio Uiv, i dati ufficiali dell'export verso i Paesi terzi aggiornati a settembre riportano un calo tendenziale in valore ridotto a poco più del 2%, a fronte di un -7,5% di fine giugno.
Il prezzo delle bottiglie di vino
Intanto nei giorni scorsi l’Unione italiana vini ha fatto sapere che, a fronte di un’inflazione generale al 5,4% a ottobre e costi produttivi in aumento dell’8,9% a settembre su base annua, il prezzo al consumo del vino ha registrato una flessione del 2,6%.
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