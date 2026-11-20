Per quanto riguarda l’Europa, la produzione risulta è del 6% inferiore alla media quinquennale. Francia e Italia in particolare hanno risentito della siccità e delle ondate di calore, mentre Spagna e Portogallo hanno dovuto fare i conti con condizioni meteorologiche avverse. Una tendenza negativa risulta essere registrata anche negli Stati Uniti, e non va meglio nell'emisfero australe: la produzione risulta infatti inferiore del 3% alla media degli ultimi cinque anni. Le vendemmie sono state particolarmente scarse in Australia, Argentina, Cile e Nuova Zelanda.