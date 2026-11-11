Il bonus sociale rifiuti, come spiegato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è “uno sconto applicato in modo automatico sulla tariffa per la gestione dei rifiuti ai nuclei familiari che hanno un’attestazione ISEE sottosoglia”. L’Arera sottolinea anche che “i requisiti per accedere al bonus sono gli stessi che servono per ottenere il bonus sociale elettrico, gas e idrico”. Il bonus viene riconosciuto una volta all’anno e “riduce del 25% la TARI che i nuclei familiari devo corrispondere ogni anno. La riduzione viene effettuata l'anno successivo a quello in cui l’ISEE del nucleo è risultato sottosoglia”.

Leggi anche: Manovra 2027, quanti sono i fondi destinati (per ora) alla cybersicurezza? Cosa sappiamo