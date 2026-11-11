Bonus sociale rifiuti 2026, a chi spetta e come avere lo sconto del 25% sulla TariEconomia
Introduzione
Scade in questo periodo il termine per il pagamento della seconda rata della Tari, la tassa sui rifiuti, in molti dei Comuni in Italia. E mentre si fanno i conti per il saldo di quanto dovuto, è bene ricordare che esiste un bonus che permette di ridurre del 25% l’ammontare da pagare: un sostegno al quale è possibile accedere in base all’ISEE, che deve rientrare al di sotto di una determinata soglia. Il “bonus sociale rifiuti” infatti è una misura pensata per aiutare i nuclei familiari in difficoltà.
Quello che devi sapere
Il bonus sociale rifiuti
Il bonus sociale rifiuti, come spiegato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è “uno sconto applicato in modo automatico sulla tariffa per la gestione dei rifiuti ai nuclei familiari che hanno un’attestazione ISEE sottosoglia”. L’Arera sottolinea anche che “i requisiti per accedere al bonus sono gli stessi che servono per ottenere il bonus sociale elettrico, gas e idrico”. Il bonus viene riconosciuto una volta all’anno e “riduce del 25% la TARI che i nuclei familiari devo corrispondere ogni anno. La riduzione viene effettuata l'anno successivo a quello in cui l’ISEE del nucleo è risultato sottosoglia”.
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I requisiti per il bonus
Per ottenere il bonus sociale rifiuti il nucleo familiare ha bisogno di rispettare alcuni specifici requisiti: in primo luogo, in caso di una famiglia con un massimo di 3 figli a carico, è necessario che l’ISEE non sia superiore a 9.796 euro; se invece la famiglia è numerosa con almeno 4 figli a carico la soglia sale a quota 20mila euro. Inoltre l’utenza della TARI deve essere a uso domestico ed essere intestata a uno dei componenti del nucleo ISEE.
Come si ottiene il bonus rifiuti
Per poter ottenere il bonus sociale rifiuti il primo passo necessario è quello di “presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere un’attestazione ISEE sottosoglia”. A questo punto, “se il valore dell’ISEE è sotto la soglia prevista dalla normativa e l’utenza TARI del nucleo familiare ha i requisiti di ammissibilità previsti, la tassa sui rifiuti (o la tariffa corrispettiva) viene scontata del 25%”, come spiegato ancora da Arera. Inoltre è bene sapere che “ogni anno il nucleo familiare dovrà presentare una nuova DSU per ottenere nuovamente il bonus per l’anno successivo”.
È necessario fare domanda?
Non è necessario fare domanda per avere accesso al sostegno: il bonus sociale rifiuti infatti viene riconosciuto in modo automatico. Infatti, come spiegato dall’Arera, “se il cittadino presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica all’INPS e l’attestazione ISEE calcolata risulta sotto la soglia stabilita dalla normativa per ottenere il bonus, i dati dell’utente” vengono inviati alle autorità competenti per le necessarie verifiche. Dopo l’esito dei controlli “i medesimi dati vengono inviati al gestore rifiuti competente nel territorio di abitazione del nucleo familiare che, effettuate alcune ulteriori verifiche, provvede a scontare la TARI”.
Quanto vale il bonus rifiuti
Per quanto concerne invece il valore del bonus, questo “verrà calcolato da ogni gestore rifiuti in base alla tariffa applicata: ogni nucleo familiare che possiede i requisiti di ammissibilità otterrà una riduzione della TARI pari al 25% dell’importo che viene richiesto per l’anno di competenza della DSU”. Per esempio se la famiglia riceve un bollettino pari a 200 euro all’anno, lo sconto applicato direttamente dal gestore nell’avviso di pagamento dell’anno successivo sarà pari a 50 euro.
Quando si riceve il bonus
Il bonus sociale rifiuti “viene corrisposto una volta all’anno”. E lo sconto “viene applicato sulla TARI nell’anno successivo a quello in cui è stata presentatala Dichiarazione Sostitutiva Unica”. Questa discrepanza temporale avviene perché “a differenza delle bollette elettriche, gas e idriche che hanno cadenza mensile/bimensile/trimestrale la TARI è pagata annualmente e quindi anche lo sconto viene applicato una sola volta all’anno” ed eventualmente “suddiviso nella rate previste dal gestore”.
Come si riceve il bonus
L’Arera chiarisce inoltre quali sono le modalità con cui si riceve il sostegno: infatti “il bonus sociale viene applicato nel documento di riscossione emesso entro giugno di ogni anno”. Se invece il gestore emette l’avviso di pagamento dopo il mese di giugno “il bonus dovrà essere pagato con rimessa diretta all’utente che ha presentato la DSU. Il pagamento con rimessa diretta può essere effettuato dal gestore tramite bonifico bancario, assegno, o altri mezzi che però siano tracciabili per l’utente”.
Alcuni casi specifici
Infine, l’Arera sul suo sito fornisce anche alcune spiegazioni di casi concreti che potrebbero verificarsi: per esempio, “se il nucleo familiare che ha diritto al bonus sociale cambia casa, ma resta nel medesimo comune e non cambia il gestore rifiuti, non si verificano problemi nell’erogazione del bonus”. Se invece “il nucleo si trasferisce in altro comune servito da un gestore rifiuti diverso dal precedente, per poter ottenere il bonus è necessario che il cittadino, prima del trasferimento, compili il modulo relativo alla chiusura dell’utenza nella vecchia abitazione e fornisca i dati relativi al nuovo indirizzo al vecchio gestore”. Se invece il nucleo familiare agevolabile è “intestatario di più utenze TARI (cioè possieda più unità immobiliari), l’agevolazione viene applicata solo all’unità immobiliare il cui indirizzo corrisponde a quello di abitazione indicato nella DSU”.
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