Giornata mondiale degli stagisti: come funziona il tirocinio in Europa

Dai tirocini non retribuiti alle indennità obbligatorie, le regole cambiano da Paese a Paese. Come funziona lo stage in Italia e nel resto d’Europa e cosa vuole cambiare l’Ue per tutelare gli stagisti

C'è chi lavora senza essere pagato, chi riceve poche centinaia di euro al mese e chi ha diritto a una retribuzione stabilita dalla legge. In occasione della Giornata mondiale degli stagisti , il confronto tra i Paesi europei mette in luce le profonde differenze nelle tutele riconosciute a chi si affaccia sul mercato del lavoro. Nonostante le iniziative dell'Unione europea, non esiste ancora una disciplina comune vincolante sui tirocini.

In Italia esistono due tipologie principali di tirocinio : curriculare ed extracurriculare. Il primo si svolge durante un percorso di studi e non prevede, a livello nazionale, l'obbligo di retribuzione. Il secondo è destinato a favorire l'ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro e prevede un'indennità obbligatoria, che varia da Regione a Regione. Le linee guida nazionali fissano una soglia di riferimento di 300 euro mensili, mentre le disposizioni regionali prevedono generalmente importi superiori. In entrambi i casi, il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato.

Francia e Germania: quali sono le differenze

In Francia le regole sono più stringenti. Gli stage devono essere inseriti in un percorso di istruzione o formazione: sono quindi vietati quelli extracurriculari al di fuori di un percorso formativo riconosciuto. Quando il tirocinio supera i due mesi, scatta l'obbligo di un compenso minimo, che nel 2026 è pari a 4,50 euro all'ora, circa 630 euro mensili per un'attività a tempo pieno.

In Germania, invece, la distinzione principale riguarda la natura del tirocinio. Quelli obbligatori previsti dai percorsi di studio possono essere non retribuiti, mentre per molti tirocini volontari di durata superiore a tre mesi si applica il salario minimo nazionale, salvo specifiche eccezioni.

Spagna e altri Paesi europei

In Spagna i tirocini accademici possono essere non retribuiti, ma dal 2024 anche gli studenti che svolgono stage non pagati rientrano, a determinate condizioni, nel sistema di sicurezza sociale. Diverso è il caso dei contratti di formazione lavorativa, che prevedono una retribuzione e specifiche garanzie.

Nei Paesi Bassi prevalgono i tirocini collegati agli studi, per i quali non esiste un obbligo generale di compenso. In altri Stati, come Portogallo e Lussemburgo, sono previste forme di remunerazione obbligatoria per determinate categorie di tirocinanti.

Cosa vuole cambiare l'Unione europea

Secondo un'indagine Eurobarometro del 2023, il 78% dei giovani intervistati aveva svolto almeno un tirocinio e il 68% aveva trovato un lavoro dopo questa esperienza. Ma la possibilità di lavorare gratuitamente continua a sollevare interrogativi sull'accessibilità degli stage: chi non può contare sul sostegno economico della famiglia rischia di esserne escluso. Per affrontare queste disparità, nel 2024 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva per migliorare le condizioni dei tirocinanti e contrastare gli stage utilizzati per mascherare rapporti di lavoro ordinari. Il percorso legislativo ha però evidenziato profonde divergenze tra Parlamento e Consiglio, soprattutto sull'ambito di applicazione delle nuove norme. La questione centrale resta aperta: garantire che il tirocinio sia davvero un'occasione di formazione e non uno strumento per sostituire lavoro retribuito con manodopera a basso costo.