Crollo del Nasdaq a Wall Street, cosa c'entrano data center e Big Tech

Introduzione

E' stata una giornata particolarmente difficile, quella di ieri, 5 novembre, per il Nasdaq, la borsa delle principali aziende tecnologiche. Difficoltà evidenti sono state registrate tra gli Stati Uniti, l'Asia e l'Europa in particolar modo dopo che le elezioni di metà mandato negli Usa (LO SPECIALE DI SKY TG24) hanno sollevato preoccupazioni e dubbi riguardo a un possibile rallentamento nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Quali sono i motivi principali di questa situazione? E perché c'entrano data center e AI?