Economia
Come far incontrare i giovani e il mondo del lavoro?
OrientaTalenti è l'evento dedicato agli studenti con l'obiettivo di favorire l’incontro tra il mondo della formazione, la ricerca scientifica e le istituzioni, offrendo ai giovani l'opportunità di conoscere da vicino le professioni del futuro e le competenze richieste dalla transizione ecologica e digitale
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