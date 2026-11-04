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Economia

Come far incontrare i giovani e il mondo del lavoro?

Alessandra Del Mondo

Alessandra Del Mondo

©Getty

OrientaTalenti è l'evento dedicato agli studenti con l'obiettivo di favorire l’incontro tra il mondo della formazione, la ricerca scientifica e le istituzioni, offrendo ai giovani l'opportunità di conoscere da vicino le professioni del futuro e le competenze richieste dalla transizione ecologica e digitale


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