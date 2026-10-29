Il valore del beneficio dipende dalla data del rifornimento e dall'imposta applicata al combustibile. Tra luglio e settembre, infatti, diversi provvedimenti hanno modificato temporaneamente l'accisa ordinaria sul gasolio, fissata dal 1° gennaio 2026 a 672,90 euro ogni mille litri. Nei primi tre giorni di luglio l'aliquota è stata pari a 622,90 euro, per poi tornare a 672,90 euro dal 4 al 27 luglio. Successivamente è scesa a 532,90 euro, valore rimasto in vigore fino al 17 settembre. Tra il 18 e il 25 settembre è risalita a 572,90 euro, raggiungendo nuovamente 622,90 euro negli ultimi cinque giorni del mese.

Per gli autotrasportatori ammessi all'agevolazione, invece, l'aliquota ridotta rimane invariata a 403,22 euro per mille litri. La somma recuperabile corrisponde quindi alla differenza tra questo importo e l'accisa effettivamente sostenuta. Nel dettaglio, per ogni mille litri di gasolio il rimborso ammonta a 219,68 euro per i consumi dal 1° al 3 luglio, sale a 269,68 euro per quelli effettuati tra il 4 e il 27 luglio e diminuisce a 129,68 euro nel periodo compreso tra il 28 luglio e il 17 settembre. Dal 18 al 25 settembre il beneficio raggiunge 169,68 euro, mentre dal 26 al 30 settembre torna a 219,68 euro.

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