Protesta tir, benzina e supermercati a rischio: ecco dove

Accanto agli autotrasportatori prosegue la mobilitazione degli agricoltori, che denunciano costi sempre più difficili da sostenere e chiedono interventi capaci di garantire la sopravvivenza delle aziende. Dal presidio di contrada Bianchino, a Castrovillari, i manifestanti hanno riferito di una partecipazione crescente, con il coinvolgimento di produttori provenienti da Cassano, Castrovillari, Cerchiara e Firmo. Secondo gli organizzatori, la protesta sta superando i confini della singola categoria professionale, raccogliendo adesioni e solidarietà da una parte della comunità locale. Ai presidi si sono presentati sindaci e consiglieri dei comuni vicini, alcuni rappresentanti del Consiglio regionale e consiglieri di minoranza del Comune di Castrovillari. Gli agricoltori hanno inoltre sottolineato la presenza di studenti e studentesse del liceo scientifico, interpretandola come un segnale di attenzione verso le prospettive economiche e sociali del territorio. Non sono mancate, tuttavia, le critiche rivolte alle istituzioni locali. I promotori del presidio di Castrovillari hanno contestato l'assenza del sindaco e dell'amministrazione comunale di maggioranza, ritenendola particolarmente significativa alla luce del sostegno ricevuto da altri esponenti politici e dalla cittadinanza.

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