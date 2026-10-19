Manovra, oggi vertice di governo: quali misure ci saranno e quali no

Ci sono però, come detto, dubbi e tensioni sia sulle uscite sia sulle entrate. L’ultimo caso in ordine di tempo è quello tra Forza Italia e Lega sul contributo che sarà richiesto alle banche: secondo il leader del Carroccio, chiedere "almeno 5 miliardi" è "un intervento di assoluto buonsenso”. L’altro vicepremier, Antonio Tajani, ha replicato dicendosi aperto sull'ipotesi di "dare un contributo" e spingendo per "un confronto", ma ha predicato cautela e si è detto contrario a "un'aggressione violenta".