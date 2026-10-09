Bonus retrofit auto, incentivi per Gpl o metano: cosa cambia nel 2027

La dotazione economica della misura cresce nel 2027. Per l'anno in corso sono stati stanziati 4 milioni di euro, mentre la disponibilità sale a 5 milioni nel 2027 e resta pari a 5 milioni anche nel 2028 e nel 2029. Per il 2030 è invece previsto un milione di euro. Il denaro disponibile non viene ripartito preventivamente tra le conversioni a GPL e quelle a metano. Il contributo, quindi, non è garantito automaticamente a tutti coloro che possiedono i requisiti: le prenotazioni possono essere effettuate fino a quando la dotazione finanziaria non viene esaurita. La piattaforma dedicata al retrofit è stata aperta dal MIMIT il 29 luglio 2026, consentendo agli installatori di procedere con la prenotazione degli incentivi, ed è inoltre presente una pagina apposita per tutte le domande.