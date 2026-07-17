Le dichiarazioni

"Assumo questo incarico con piacere e con la volontà di contribuire alla nuova fase di crescita di Zest che ha l'obiettivo di consolidare il proprio ruolo come punto di riferimento per l'innovazione, valorizzando il talento dei giovani, sostenendo la nascita e lo sviluppo di nuove imprese. Il lancio del Fondo Z_One, per cui rivolgo i complimenti al team, è centrale per lo sviluppo e la crescita del gruppo ed è un passaggio fondamentale per l'intero ecosistema. Credo che investire nell'innovazione significhi contribuire concretamente all'evoluzione del nostro Paese, creando nuove opportunità, competenze e modelli di sviluppo capaci di generare valore nel tempo". Ha dichiarato Marco Giovannini, Presidente Non Esecutivo di Zest. Nell'evoluzione di Zest verso un modello sempre più VC-led, Z_One rappresenta un passaggio significativo e rafforza non solo il nostro ruolo nell'ecosistema dell'innovazione italiana ma anche la nostra capacità di valorizzare le migliori opportunità tecnologiche. È un progetto che fa parte del percorso intrapreso negli ultimi anni e valorizza la natura distintiva di Zest come piattaforma unica, integrata, capace di mettere a sistema capitale, competenze industriali, open innovation e un ampio ecosistema di startup investitori e partner". Ha dichiarato Marco Gay, Amministratore Delegato e socio di Zest. "In questo scenario, dove fare sistema è sempre più strategico, assumere il ruolo di Amministratore delegato di Zest è per me un grande onore e l'opportunità di contribuire con ancora maggiore determinazione alla crescita del Gruppo, insieme al nuovo Presidente, Marco Giovannini ad Antonella e Gabriele, alla guida rispettivamente di Zest Innovation e Zest Investments e a un team di donne e uomini di grande talento. A Luigi, Giulia e Giulio rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro e di pieno successo". "Dopo oltre 2 anni lascio la guida di Zest come CEO per perseguire l'evoluzione dell'originaria visione nata fondando LVenture Group nel 2013. Con Z_One vogliamo rispondere all'esigenza della filiera di sviluppo delle startup, di player integrati con risorse finanziarie importanti e rapidità di esecuzione degli investimenti nelle migliori realtà imprenditoriali e relazioni immediate con le corporate. La strategia è in linea con i migliori benchmark a livello internazionale dove sempre di più i fondi di investimento si stanno dotando di acceleratori di startup proprietari e viceversa. Anche il team, con me, Giulio Montoli e Giulia Fazzini, tutti provenienti da esperienze di accelerazione e di investimenti, riflette la diversità richiesta oggi nel settore". Commenta Luigi Capello, key people di Z_One e Board Member di Eureka! Venture SGR. "All'interno di Eureka!, con il supporto di Zest nelle fasi iniziali e quello di investitori delle startup nelle fasi successive, pensiamo di poter creare un'intera filiera di sviluppo con l'obiettivo di ricercare, investire e supportare le migliori startup al fine di creare i futuri campioni internazionali. Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Presidente Giovannini e a Marco nel ruolo di Amministratore Delegato". "Z_One rappresenta la sintesi tra le competenze industriali di Zest nell'ecosistema delle startup e l'esperienza di Eureka! nella strutturazione e gestione di fondi di investimento alternativi, che ci consente di dare vita a una piattaforma integrata capace di accompagnare le startup dalla selezione fino alla crescita" Così commenta Stefano Peroncini, Amministratore Delegato di Eureka! Venture SGR, che aggiunge: "Con Z_One completiamo un ulteriore tassello della piattaforma di investimento di Eureka!, confermando la nostra strategia di investire nel talento imprenditoriale lungo l'intera filiera del capitale: dall'accelerazione al technology transfer, dalle startup innovative agli spin-off della ricerca, fino alle PMI attraverso i search fund".