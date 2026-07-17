La piattaforma integra accelerazione e venture capital, con Zest primo investitore privato e una governance rinnovata. Il progetto segna l'evoluzione del gruppo verso un modello VC-led, sostenuto da un team con esperienza consolidata e da una strategia di investimento scalabile
Zest S.p.A. ed Eureka! Venture SGR avviano Z_One, fondo dedicato alle startup nelle fasi pre-seed e seed, con focus su applicazioni di intelligenza artificiale e UrbanTech. Zest agirà come sponsor e advisory, mettendo a disposizione dealflow, competenze maturate nei programmi di accelerazione e il proprio network corporate.
La gestione del fondo e il team
Z_One sarà gestito da Eureka! Venture SGR, partecipata al 20% da Zest. Alla guida del fondo ci sono Luigi Capello, Giulio Montoli e Giulia Fazzini, tutti provenienti dal team Zest, a conferma della continuità industriale del progetto. Il target di raccolta è fissato a 55 milioni di euro, con l'obiettivo di realizzare fino a 100 investimenti. Zest sarà il primo investitore privato, con un commitment di 5 milioni di euro.
Una piattaforma integrata per l'innovazione
La collaborazione tra Zest ed Eureka! punta a presidiare l'intera filiera dell'innovazione: dall'accelerazione e dalla valorizzazione della ricerca scientifica fino alle fasi più avanzate del venture capital. A regime, Zest prevede asset under management tra 130 e 200 milioni di euro. Z_One combina il dealflow di Zest con l'esperienza di Eureka! nella gestione di fondi alternativi rivolti a investitori istituzionali.
La tesi di investimento
La strategia del fondo si concentra su due aree: l'intelligenza artificiale come tecnologia trasversale e l'UrbanTech, dedicato alla trasformazione di città e infrastrutture. Il modello prevede una prima fase di ampia diversificazione, con investimenti fino a 200 mila euro, seguita da una fase di concentrazione, attraverso follow-on fino a un milione di euro nelle società che dimostrano il maggiore potenziale di crescita.
Il ruolo di Eureka! e cambiamenti di governance
Il team di Z_One porta con sé esperienze di investimento e operazioni di exit per oltre 20 milioni di euro. All'interno della piattaforma di investimento di Eureka!, guidata dall'Amministratore Delegato Stefano Peroncini, il fondo si inserisce in una strategia che ha già raccolto più di 135 milioni di euro attraverso fondi dedicati all'innovazione e alla crescita delle Pmi. Luigi Capello ha conseguentemente rimesso il mandato di Amministratore Delegato di Zest S.p.A. e gli incarichi di Presidente di Zest Innovation S.r.l. e Zest Investments S.r.l., restando membro del Consiglio di Amministrazione di Zest. Marco Gay assume la carica di Amministratore Delegato di Zest, mentre Marco Giovannini diventa Presidente non esecutivo. La nuova governance accompagnerà l'attuazione del Piano Industriale 2025–2029, orientato verso un modello sempre più VC-led.
Le dichiarazioni
"Assumo questo incarico con piacere e con la volontà di contribuire alla nuova fase di crescita di Zest che ha l'obiettivo di consolidare il proprio ruolo come punto di riferimento per l'innovazione, valorizzando il talento dei giovani, sostenendo la nascita e lo sviluppo di nuove imprese. Il lancio del Fondo Z_One, per cui rivolgo i complimenti al team, è centrale per lo sviluppo e la crescita del gruppo ed è un passaggio fondamentale per l'intero ecosistema. Credo che investire nell'innovazione significhi contribuire concretamente all'evoluzione del nostro Paese, creando nuove opportunità, competenze e modelli di sviluppo capaci di generare valore nel tempo". Ha dichiarato Marco Giovannini, Presidente Non Esecutivo di Zest. Nell'evoluzione di Zest verso un modello sempre più VC-led, Z_One rappresenta un passaggio significativo e rafforza non solo il nostro ruolo nell'ecosistema dell'innovazione italiana ma anche la nostra capacità di valorizzare le migliori opportunità tecnologiche. È un progetto che fa parte del percorso intrapreso negli ultimi anni e valorizza la natura distintiva di Zest come piattaforma unica, integrata, capace di mettere a sistema capitale, competenze industriali, open innovation e un ampio ecosistema di startup investitori e partner". Ha dichiarato Marco Gay, Amministratore Delegato e socio di Zest. "In questo scenario, dove fare sistema è sempre più strategico, assumere il ruolo di Amministratore delegato di Zest è per me un grande onore e l'opportunità di contribuire con ancora maggiore determinazione alla crescita del Gruppo, insieme al nuovo Presidente, Marco Giovannini ad Antonella e Gabriele, alla guida rispettivamente di Zest Innovation e Zest Investments e a un team di donne e uomini di grande talento. A Luigi, Giulia e Giulio rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro e di pieno successo". "Dopo oltre 2 anni lascio la guida di Zest come CEO per perseguire l'evoluzione dell'originaria visione nata fondando LVenture Group nel 2013. Con Z_One vogliamo rispondere all'esigenza della filiera di sviluppo delle startup, di player integrati con risorse finanziarie importanti e rapidità di esecuzione degli investimenti nelle migliori realtà imprenditoriali e relazioni immediate con le corporate. La strategia è in linea con i migliori benchmark a livello internazionale dove sempre di più i fondi di investimento si stanno dotando di acceleratori di startup proprietari e viceversa. Anche il team, con me, Giulio Montoli e Giulia Fazzini, tutti provenienti da esperienze di accelerazione e di investimenti, riflette la diversità richiesta oggi nel settore". Commenta Luigi Capello, key people di Z_One e Board Member di Eureka! Venture SGR. "All'interno di Eureka!, con il supporto di Zest nelle fasi iniziali e quello di investitori delle startup nelle fasi successive, pensiamo di poter creare un'intera filiera di sviluppo con l'obiettivo di ricercare, investire e supportare le migliori startup al fine di creare i futuri campioni internazionali. Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Presidente Giovannini e a Marco nel ruolo di Amministratore Delegato". "Z_One rappresenta la sintesi tra le competenze industriali di Zest nell'ecosistema delle startup e l'esperienza di Eureka! nella strutturazione e gestione di fondi di investimento alternativi, che ci consente di dare vita a una piattaforma integrata capace di accompagnare le startup dalla selezione fino alla crescita" Così commenta Stefano Peroncini, Amministratore Delegato di Eureka! Venture SGR, che aggiunge: "Con Z_One completiamo un ulteriore tassello della piattaforma di investimento di Eureka!, confermando la nostra strategia di investire nel talento imprenditoriale lungo l'intera filiera del capitale: dall'accelerazione al technology transfer, dalle startup innovative agli spin-off della ricerca, fino alle PMI attraverso i search fund".
Operazione con parti correlate
L'assunzione del commitment di Zest a investire 5 milioni di euro nel Fondo Z_One gestito dalla collegata Eureka! Venture SGR S.p.A., pur configurabile come operazione con parti correlate di maggior rilevanza ai sensi della procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate approvata da Zest, è esente dall'applicazione di detta procedura in quanto posta in essere con società collegata rispetto alla quale non vi sono interessi di altre parti correlate della Società qualificabili come significativi secondo i criteri stabiliti dalla procedura.