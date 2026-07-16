Introduzione
Nel secondo trimestre del 2026, i prezzi dei traghetti in Italia sono aumentati del 7,4% su base annua, con una tariffa media di 37,75 euro, posizionandosi meglio rispetto ai rincari a doppia cifra registrati in Spagna (+12,4%) e Croazia (+16,1%). Nonostante la stabilità nazionale, la Sardegna ha subito un forte rincaro del +18,2%, mentre la rotta Livorno-Olbia ha visto un calo dei prezzi del 19,4%, evidenziando una notevole divergenza tra le diverse tratte
Quello che devi sapere
Il report: incremento in Italia non è uniforme
Il report “Ferryhopper Ticket Price Index per l’Italia” rileva i prezzi medi dei biglietti economy per passeggero adulto sulle tratte via traghetto in Italia e nel Mediterraneo. Pubblicato trimestralmente, mostra come nelle tratte più battute in Italia il quadro sia risultato piuttosto stabile. La maggior parte delle rotte ha registrato variazioni moderate o è rimasta sostanzialmente invariata, sebbene alcuni collegamenti abbiano mostrato fluttuazioni più marcate.
Maggiori rincari sulla rotta Piombino-Portoferraio: aumento del 17,7%
Le variazioni più significative, in entrambi i sensi, si sono registrate sulla tratta Piombino-Portoferraio (+17,7%) e su qualle Livrorno-Olbia (-19,4%). Nel complesso, i dati suggeriscono che l’incremento nazionale del 7,4% registrato in Italia non sia stato determinato da un aumento uniforme su tutta la rete dei traghetti, ma da differenze significative tra le regioni e in termini di singole rotte.
Sardegna col maggiore aumento registrato su base annua
Nel secondo trimestre del 2026, in particolare, l’andamento dei prezzi medi dei biglietti ha registrato variazioni diverse a seconda delle aree coperte dai traghetti. In Italia, la Sardegna si è distinta come la regione che ha registrato l’aumento maggiore con un +18,2% su base annua, mentre nel Mediterraneo, Malta ha registrato una crescita a doppia cifra (+12,0%).
Tra le Regioni è in Corsica che si registra il calo più marcato
Al contrario, la Corsica ha seguito un andamento opposto, registrando il calo più marcato (-18,5%). Le restanti aree hanno registrato variazioni di prezzo relativamente moderate, evidenziando la diversità del panorama tariffario nella rete dei traghetti italiani.
Prezzi aumentati di più sulle tratte da Napoli a Positano e Sorrento
Nello stesso arco temporale le variazioni dei prezzi sulle rotte via traghetto più battute d’Italia sono state generalmente moderate. La tratta Beverello (Napoli)-Sorrento ha registrato il maggiore aumento su base annua dei prezzi medi dei biglietti (+10,8%), seguita da quella Beverello (Napoli)-Positano (+6,8%) e Bastia-Livorno (+6,2%). Al contrario, la rotta Livorno-Olbia ha rappresentato un caso a parte, registrando un calo del 19,4%, mentre le rotte Beverello (Napoli)-Capri e Amalfi-Positano sono rimaste invariate rispetto al secondo trimestre del 2025. Nel complesso, i risultati suggeriscono che i prezzi siano rimasti relativamente stabili sulla maggior parte delle rotte via traghetto più battute d’Italia, con solo un numero limitato di tratte che ha registrato variazioni più marcate.