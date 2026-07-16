Nello stesso arco temporale le variazioni dei prezzi sulle rotte via traghetto più battute d’Italia sono state generalmente moderate. La tratta Beverello (Napoli)-Sorrento ha registrato il maggiore aumento su base annua dei prezzi medi dei biglietti (+10,8%), seguita da quella Beverello (Napoli)-Positano (+6,8%) e Bastia-Livorno (+6,2%). Al contrario, la rotta Livorno-Olbia ha rappresentato un caso a parte, registrando un calo del 19,4%, mentre le rotte Beverello (Napoli)-Capri e Amalfi-Positano sono rimaste invariate rispetto al secondo trimestre del 2025. Nel complesso, i risultati suggeriscono che i prezzi siano rimasti relativamente stabili sulla maggior parte delle rotte via traghetto più battute d’Italia, con solo un numero limitato di tratte che ha registrato variazioni più marcate.