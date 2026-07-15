Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Economia

Il paradosso della Cina, l'export cresce, ma l’economia rallenta

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Se il crollo della domanda interna è stato contenuto, se i danni di Hormuz sono stati relativamente ridotti e se le esportazioni crescono, allora la domanda che si pone è la seguente: perché Pechino è in difficoltà? Per rispondere occorre dare uno sguardo di insieme all'economia cinese, tra squilibri strutturali e contrazione degli investimenti

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ