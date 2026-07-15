Il paradosso della Cina, l'export cresce, ma l’economia rallenta

Se il crollo della domanda interna è stato contenuto, se i danni di Hormuz sono stati relativamente ridotti e se le esportazioni crescono, allora la domanda che si pone è la seguente: perché Pechino è in difficoltà? Per rispondere occorre dare uno sguardo di insieme all'economia cinese, tra squilibri strutturali e contrazione degli investimenti
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