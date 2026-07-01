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Bending Spoons, la società italiana sbarca sul Nasdaq con Ipo da 18 miliardi di dollari

Economia
©Getty

 Il prezzo fissato è di 29 dollari per azione, per una raccolta complessiva di 1,68 miliardi. Sono state collocate circa 58 milioni di azioni, mentre i ricavi 2025 raggiungono 1,31 miliardi, quasi il doppio dell'anno precedente. La chiusura dell'offerta è attesa per domani

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Bending Spoons fissa a 29 dollari il prezzo della Ipo (Offerta Pubblica Iniziale) raccoglie 1,68 miliardi e raggiunge una valutazione di circa 17 miliardi di euro: numeri senza precedenti per una società italiana quotata a New York.

Struttura dell'offerta

In totale vengono collocate 57,97 milioni di azioni ordinarie: 34,4 milioni offerte dalla società e 23,5 milioni dagli azionisti, tra cui Galileo Quattordici e Baillie Gifford. Tamburi Investment Partners mantiene una quota tra il 2,5 e il 2,6%. La società, specifica una nota, non incasserà proventi dalla vendita delle azioni degli azionisti venditori. Il titolo debutta oggi, 1° luglio, sul Nasdaq con il ticker "BSP", la chiusura dell'offerta è prevista per il 2 luglio. 

Risultati e strategia industriale

Nel 2025 i ricavi hanno raggiunto 1,31 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto ai 671 milioni del 2024, con un utile operativo di 278 milioni di dollari e un margine del 21%. Crescita trainata dalle acquisizioni di Eventbrite, Vimeo e Aol, fulcro della strategia del Ceo Luca Ferrari: recuperare valore da aziende tech in difficoltà.

Opzione aggiuntiva per i sottoscrittori

Bending Spoons e gli azionisti venditori hanno concesso un'opzione d'acquisto ai sottoscrittori dell'offerta pubblica iniziale per un massimo di ulteriori 5.244.026 azioni ordinarie da parte della società che si quota e di 3.451.626 azioni ordinarie da parte dei venditori al prezzo dell'offerta pubblica iniziale. 

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