Il prezzo fissato è di 29 dollari per azione, per una raccolta complessiva di 1,68 miliardi. Sono state collocate circa 58 milioni di azioni, mentre i ricavi 2025 raggiungono 1,31 miliardi, quasi il doppio dell'anno precedente. La chiusura dell'offerta è attesa per domani ascolta articolo

Bending Spoons fissa a 29 dollari il prezzo della Ipo (Offerta Pubblica Iniziale) raccoglie 1,68 miliardi e raggiunge una valutazione di circa 17 miliardi di euro: numeri senza precedenti per una società italiana quotata a New York.

Struttura dell'offerta In totale vengono collocate 57,97 milioni di azioni ordinarie: 34,4 milioni offerte dalla società e 23,5 milioni dagli azionisti, tra cui Galileo Quattordici e Baillie Gifford. Tamburi Investment Partners mantiene una quota tra il 2,5 e il 2,6%. La società, specifica una nota, non incasserà proventi dalla vendita delle azioni degli azionisti venditori. Il titolo debutta oggi, 1° luglio, sul Nasdaq con il ticker "BSP", la chiusura dell'offerta è prevista per il 2 luglio.

Risultati e strategia industriale Nel 2025 i ricavi hanno raggiunto 1,31 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto ai 671 milioni del 2024, con un utile operativo di 278 milioni di dollari e un margine del 21%. Crescita trainata dalle acquisizioni di Eventbrite, Vimeo e Aol, fulcro della strategia del Ceo Luca Ferrari: recuperare valore da aziende tech in difficoltà.