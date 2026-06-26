Donald Trump rilancia il braccio di ferro commerciale con l'Europa. In un messaggio pubblicato sul suo social Truth la sera del 26 giugno, il presidente degli Stati Uniti ha minacciato dazi al 100% nei confronti dei Paesi europei che decideranno di introdurre una tassa sui servizi digitali a carico delle imprese americane. Un avvertimento rivolto a quelle capitali che, secondo il presidente, sarebbero ormai prossime a una decisione in questo senso.

L'avvertimento su Truth

Nel suo intervento Trump ha sostenuto che diversi Paesi europei starebbero discutendo l'imminente introduzione di un'imposta sui servizi digitali rivolta alle aziende statunitensi, con alcuni ormai vicini al varo della misura. Chiunque dovesse imporre un prelievo del genere, ha scritto, si vedrà applicare subito un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti. Il post, pubblicato intorno alle 18:20 ora locale, ha raccolto in poche ore migliaia di interazioni sulla piattaforma.

Tariffe sopra ogni accordo

Il presidente ha precisato che la nuova tariffa prevarrebbe su qualunque intesa commerciale stipulata con il Paese interessato, indipendentemente dal fatto che l'accordo sia già stato attuato, soltanto firmato o ancora in discussione. E ha aggiunto che, in caso di via libera alla digital tax, il dazio del 100% scatterebbe con effetto immediato. "Grazie per l'attenzione su questa materia", ha concluso il messaggio, firmato "Presidente Donald J. Trump".