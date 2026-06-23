E-commerce, De Ruvo (Confetra): "La tassa sulle merci extra Ue deve essere eliminata"Economia
Per Confetra, l'applicazione del dazio provocherà una riduzione drastica stimata in almeno il 50% dei volumi di traffico merci legati all'e-commerce internazionale e all'ultra fast fashion
Commentando la misura che posticipa l'efficacia del balzello per le merci fino a 150 euro di valore provenienti da oltre i confini dell’Ue, il Presidente di Confetra, Carlo De Ruvo, ha sostenuto che, pur apprezzando il rinvio, la tassa vada "eliminata definitivamente".
De Ruvo: "La proroga non è risolutiva: bisogna eliminare la tassa"
"Il rinvio dell’entrata in vigore del dazio sui piccoli pacchi dimostra che il Governo ha ascoltato il grido d'allarme che abbiamo lanciato e per questo ringraziamo l'Esecutivo per la sensibilità dimostrata. Tuttavia, pur apprezzando il rinvio, questa non è la soluzione del problema. La semplice proroga al 1° ottobre non è risolutiva: la tassa va eliminata definitivamente", ha dichiarato De Ruvo rispetto alla misura inserita dal Consiglio dei Ministri all’interno del nuovo decreto Infrastrutture, che ha posticipato l'efficacia del balzello per le merci fino a 150 euro di valore provenienti da oltre i confini dell’Ue. Il Presidente di Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) ha voluto ribadire gli effetti immediati che l'introduzione di questa misura avrebbe sul sistema Paese, confermando quanto già espresso in una lettera ufficiale indirizzata al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.
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Per Confetra il dazio ridurrà del 50% il traffico di merci e-commerce
La Confederazione sostiene che l'applicazione del dazio provocherà infatti una riduzione drastica stimata in almeno il 50% dei volumi di traffico merci legati all'e-commerce internazionale e all'ultra fast fashion. Secondo Confetra, questa forte contrazione del settore non genererà i gettiti sperati, ma causerà una perdita netta di circa 25 milioni di euro per lo Stato nel 2026, penalizzando pesantemente l'intera filiera logistica nazionale che rappresenta un pilastro fondamentale dell'economia italiana. Inoltre, ha aggiunto De Ruvo, "le misure non devono essere puramente nazionali, ma coordinate a livello comunitario: per questo Confetra chiede con forza un pieno allineamento con la regolamentazione dell'handling fee europea. È necessario attendere e muoversi in sintonia con l'introduzione del dazio unico europeo, evitando barriere unilaterali che avrebbero il solo effetto di deviare i flussi di traffico verso altri hub continentali, tagliando fuori i porti e gli aeroporti italiani”.