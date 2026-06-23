De Ruvo: "La proroga non è risolutiva: bisogna eliminare la tassa"

"Il rinvio dell’entrata in vigore del dazio sui piccoli pacchi dimostra che il Governo ha ascoltato il grido d'allarme che abbiamo lanciato e per questo ringraziamo l'Esecutivo per la sensibilità dimostrata. Tuttavia, pur apprezzando il rinvio, questa non è la soluzione del problema. La semplice proroga al 1° ottobre non è risolutiva: la tassa va eliminata definitivamente", ha dichiarato De Ruvo rispetto alla misura inserita dal Consiglio dei Ministri all’interno del nuovo decreto Infrastrutture, che ha posticipato l'efficacia del balzello per le merci fino a 150 euro di valore provenienti da oltre i confini dell’Ue. Il Presidente di Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) ha voluto ribadire gli effetti immediati che l'introduzione di questa misura avrebbe sul sistema Paese, confermando quanto già espresso in una lettera ufficiale indirizzata al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.