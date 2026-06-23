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Economia

Brexit, il prezzo della solitudine

Andrea Bignami

Andrea Bignami
©Getty

Questa settimana cade il decimo anniversario del referendum con cui il Regno Unito decise di lasciare l'Ue. Dieci anni sono abbastanza per smettere di litigare sulle previsioni e cominciare a leggere i fatti. E i fatti, oggi, raccontano che il miracolo economico promesso dai sostenitori dell'addio all’Unione non è mai arrivato, mentre il conto, quello sì, più salato di quanto persino i pessimisti si aspettassero

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