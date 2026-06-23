Introduzione
Torna Amazon Prime Day, uno degli appuntamenti più attesi dagli utenti del sito di ecommerce. Fin al 26 giugno i clienti iscritti al servizio Prime potranno infatti usufruire di numerosi sconti e promozioni. Per l'occasione, Altroconsumo ha selezionato una serie di prodotti che si distinguono per qualità e convenienza sulla base delle prove comparative e del monitoraggio dei prezzi. Ecco quali sono e come orientarsi tra le offerte.
Quello che devi sapere
Le offerte di Amazon Prime Day
Durante il periodo di Amazon Prime Day, gli utenti iscritti ad Amazon Prime possono usufruire di migliaia di offerte, sconti lampo e promozioni su elettronica, elettrodomestici, prodotti per la casa e dispositivi smart. Fino al 26 giugno una serie di prodotti di diverse categorie vengono proposti a prezzi scontati per un periodo limitato.
Per approfondire:
Amazon Prime Day 2026, sconti e offerte in arrivo: le date previste e cosa sapere
1. Smartwatch Garmin Forerunner 265
Tra le offerte segnalate da Altroconsumo troviamo quella relativa al Garmin Forerunner 265, venduto al prezzo scontato di 189 euro. Secondo l'associazione, il risparmio è di circa 47% sia rispetto al prezzo più basso osservato nell’anno sia rispetto al minimo degli ultimi 30 giorni.
2. Asciugacapelli Dyson
Promozione anche per il Dyson Supersonic Origin, al prezzo di 269 euro durante il Prime Day. Si tratta di uno sconto del 26% rispetto al prezzo Amazon più basso degli ultimi 30 giorni (365 euro).
3. Apple AirPods 4
Durante il Prime Day, gli Apple AirPods 4 sono venduti al prezzo di 103 euro. Si tratta di "un prezzo interessante perché scende sotto i principali riferimenti osservati negli ultimi mesi: rispetto al prezzo medio rilevato da Altroconsumo negli ultimi 6 mesi il risparmio è consistente, intorno ai 140 euro", spiega Altroconsumo. Inoltre "l’offerta è più bassa anche del minimo Amazon degli ultimi 30 giorni, pari a 119 euro, con uno sconto di circa 13%".
4. Padella antiaderente Le Creuset
In promozione anche la padella bassa antiaderente Le Creuset, in offerta a 99,99 euro. Il prezzo è "inferiore al minimo Amazon rilevato nell’ultimo anno, pari a 111,30 euro, con un risparmio di circa il 10%", spiega l'associazione. Lo sconto "non è elevato in termini percentuali, ma il dato è comunque positivo perché l’offerta scende sotto il miglior prezzo annuale osservato su Amazon".
5. Friggitrice ad aria Moulinex
Sconti anche per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared, in offerta a 100 euro durante il Prime Day. Come sottolinea Altroconsumo, "il prezzo è più basso rispetto al minimo Amazon degli ultimi 30 giorni, pari a 110 euro, con un risparmio di circa 9%".
6. Forno a microonde Panasonic
Tra le offerte troviamo anche quella del Panasonic NN-CD88QSEPG, in vendita a 399 euro. Una cifra "nettamente più basso sia rispetto al prezzo medio degli ultimi 6 mesi, pari a 566 euro, con un risparmio di circa 29,5%, sia rispetto al prezzo Amazon più basso degli ultimi 30 giorni, pari a 550 euro, con uno sconto di circa 27,5%".
7. Crema solare Nivea
Anche la Nivea Sun Crema Solare 30+ è in sconto. Il prezzo in questi giorni è di 10,88 euro. Si tratta di una cifra "inferiore al minimo Amazon rilevato nell’ultimo anno, pari a 11,46 euro, con un risparmio di circa 5%", sottolinea l'associazione.
8. Piumini catturapolvere Swiffer Duster
Infine, tra i prodotti più convenienti troviamo gli Swiffer Duster Piumini Cattura Polvere, in offerta a 19,99 euro. Si tratta di un risparmio del 54% rispetto al "prezzo Amazon più basso degli ultimi 30 giorni, pari a 43,42 euro".
L'analisi di Altroconsumo
Secondo l'analisi di Altroconsumo effettuata sui prodotti in promozione durante il Prime Day, circa due offerte su tre risultano effettivamente più convenienti rispetto ai prezzi storici, ma i ribassi più consistenti restano una minoranza. Stando ai risultati della ricerca, la percentuale di sconto non sempre coincide con un reale vantaggio economico per il consumatore. Tra le offerte per le quali era disponibile uno storico dei prezzi, il 68% presenta un costo inferiore rispetto ai valori di riferimento registrati nei sei mesi precedenti. In questi casi il risparmio medio rilevato è del 12,9%.
Un'offerta su tre non migliora i prezzi
Dall'analisi emerge anche che circa un'offerta su tre non migliora i prezzi già osservati in passato. E solo poco più della metà delle promozioni garantisce un risparmio superiore al 10%, mentre appena il 15% supera la soglia del 20%. I dati evidenziano quindi che molte offerte possono essere interessanti, ma non necessariamente convenienti.