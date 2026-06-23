Introduzione

Torna Amazon Prime Day, uno degli appuntamenti più attesi dagli utenti del sito di ecommerce. Fin al 26 giugno i clienti iscritti al servizio Prime potranno infatti usufruire di numerosi sconti e promozioni. Per l'occasione, Altroconsumo ha selezionato una serie di prodotti che si distinguono per qualità e convenienza sulla base delle prove comparative e del monitoraggio dei prezzi. Ecco quali sono e come orientarsi tra le offerte.