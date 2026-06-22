Easyjet respinge opa Castlelake per l'acquisto della compagnia aerea

Il fondo chiede ora una risposta entro il 26 giugno, ricordando che l'offerta incorpora un premio del 59% sul prezzo del 28 maggio. È prevista anche un'opzione di partecipazione azionaria parziale per consentire agli azionisti di restare nella compagnia

Castlelake ha messo sul tavolo 625 pence per ogni azione Easyjet, ma il cda ha respinto la proposta. Castlelake, però, rilancia: rende pubblico il suo impegno e invita il cda a dare il suo parere entro il 26 giugno. L'offerta, ricorda una nota, rappresenta "un premio di circa il 59% rispetto al prezzo delle azioni easyJet di 394,20 pence per azione alla chiusura delle contrattazioni del 28 maggio, ovvero l'ultimo giorno prima che l'interesse di Castlelake in easyJet diventasse pubblico". Il fondo prevede inoltre un'opzione di partecipazione azionaria parziale, pensata per consentire agli azionisti di easyJet di mantenere una quota della compagnia anche in caso di passaggio a società privata in partnership con Castlelake.