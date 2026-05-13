Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Economia

L’Europa e la “trappola cinese”

Andrea Bignami

Andrea Bignami
©Getty

Mentre Trump atterra a Pechino, l'Europa si scopre nei panni che Manzoni riservava a Don Abbondio, il vaso di terracotta costretto a viaggiare tra i vasi di ferro. Da un lato gli Usa e i dazi usati come arma politica anche contro gli alleati. Dall'altro la Cina e il dominio quasi monopolistico su materie prime senza cui parte dell'industria europea si fermerebbe. Non è solo un faccia a faccia tra superpotenze: si decide chi siederà al tavolo del dopo-globalizzazione e l'Ue rischia di restare fuori

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ