L’Europa e la “trappola cinese”

Mentre Trump atterra a Pechino, l'Europa si scopre nei panni che Manzoni riservava a Don Abbondio, il vaso di terracotta costretto a viaggiare tra i vasi di ferro. Da un lato gli Usa e i dazi usati come arma politica anche contro gli alleati. Dall'altro la Cina e il dominio quasi monopolistico su materie prime senza cui parte dell'industria europea si fermerebbe. Non è solo un faccia a faccia tra superpotenze: si decide chi siederà al tavolo del dopo-globalizzazione e l'Ue rischia di restare fuori