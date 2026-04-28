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Amica chips, Pata e Preziosi Food: multa di 23 mln da Antitrust per intesa mercato snack

Economia

Le tre società - si legge in una nota dell'Autorità - "hanno attuato un'intesa segreta unica, complessa e continuata per ripartirsi la fornitura di snack salati prodotti per conto della Gdo, attraverso il coordinamento delle rispettive politiche commerciali"

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L'Antitrust ha accertato un cartello tra i principali produttori italiani di snack salati venduti a marchio privato, irrogando una sanzione per oltre 23 milioni di euro. Lo si legge in una nota. L'Autorità ha sanzionato per complessivi 23.298.147 euro Amica Chips (8.239.210 euro), Pata S.p.A. (7.555.387 euro, 7.555.387 euro) e Preziosi Food (7.503.550 euro) per un'intesa restrittiva della concorrenza nel mercato italiano degli snack salati prodotti per conto della Grande distribuzione organizzata  e venduti attraverso la rete distributiva della stessa Gdo a marchio privato.

Ammenda ridotta per le tre società

Le tre società - si legge - "hanno attuato un'intesa segreta unica, complessa e continuata per ripartirsi la fornitura di snack salati prodotti per conto della Gdo, attraverso il coordinamento delle rispettive politiche commerciali. L'Antitrust ha applicato il proprio programma di clemenza e ha concesso a Pata e ad Amica Chips il beneficio della riduzione della sanzione, in considerazione delle evidenze prodotte, significative per provare l'infrazione". Inoltre l'Autorità ha attivato, per la prima volta dalla sua introduzione, la procedura di transazione prevista dall'art. 14-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, grazie al buon esito di tale procedura, le tre società hanno beneficiato di una ulteriore riduzione dell'ammenda.

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