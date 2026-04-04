Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Patto di Stabilità, Confimi Industria: Ue sempre più lontana da realtà

Economia
©Getty

“Dichiarare che non siamo ancora in recessione è una provocazione insopportabile: in realtà stiamo continuando ad andare senza freni, con il rischio di schiantarci a breve, e l’Italia ha un rapporto deficit/Pil al 3,1% anziché al 3%.”, denuncia il presidente Paolo Agnelli

ascolta articolo

“Il no della Commissione europea all’ipotesi di sospensione del Patto di Stabilità è la certificazione dell’inadeguatezza di chi amministra, della scarsa conoscenza economica, della fedeltà irrazionale ai numeri e della distanza della vera politica dalla gente e dalle imprese”. Così Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, commenta la dichiarazione di ieri della Commissione europea, secondo cui la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita può essere attivata solo in caso di grave recessione, scenario che attualmente non ricorre.

“Dichiarare che non siamo ancora in recessione è una provocazione insopportabile: in realtà stiamo continuando ad andare senza freni, con il rischio di schiantarci a breve, e l’Italia ha un rapporto deficit/Pil al 3,1% anziché al 3%.”
Conclude Agnelli: “La politica italiana rifletta bene con chi ha che fare e dove rischiamo di finire. Bene ha fatto il Ministro Giorgetti a richiedere una riflessione a livello europeo, perché se la situazione non cambia, ciò sarà inevitabile”.

Economia: Ultime notizie

Carburante, voli a rischio e prime restrizioni: i possibili scenari

Economia

A più di un mese dallo scoppio della guerra in Iran, la chiusura dello stretto di Hormuz,...

Lavoratori rimpatriati, cambiano le agevolazioni fiscali: le novità

Economia

Si registrano significative novità in merito alle regole che riguardano le agevolazioni fiscali...

Florence, Italy , May 19th 2022, Sign reading "Agenzia delle Entrate" italian public governmental agency .

Bancari, ecco le richieste dei sindacati per il rinnovo del contratto

Economia

I segretari generali delle organizzazioni sindacali hanno approvato la piattaforma rivendicativa...

Caro carburante, credito di imposta su gasolio agricolo: la misura

Economia

Nei giorni scorsi il governo ha dato il via libera a una misura che introduce sgravi per il...

Mondiali, biglietti finale costano fino a 11mila dollari. Polemiche

Economia

L’Italia non prenderà parte al Mondiale, il terzo consecutivo che gli Azzurri saranno costretti a...

Economia: I più letti