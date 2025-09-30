Esplora tutte le offerte Sky
Economia

Ex Ilva, restano solo i fondi Usa: i colossi dell’acciaio si defilano

Piero Ancona

La vendita di Acciaierie d’Italia si è trasformata in un percorso accidentato. Nessuna azienda siderurgica ha presentato offerte per l’intero gruppo: i soli interessati sono due fondi americani, Bedrock e Flacks, affiancati da Steel Business Europe. Altre otto proposte puntano a singoli asset, tra cui quelle di Marcegaglia ed Eusider. I commissari straordinari valuteranno decarbonizzazione e posti di lavoro prima della decisione. Ma i sindacati parlano di disastro annunciato e spingono per la nazionalizzazione

