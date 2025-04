Presentato il renaming di Intimissimi uomo, si chiamerà Iuman

Un grande evento internazionale nella cornice avveniristica dell’headquarter di Oniverse, a Verona, per celebrare l’evoluzione del brand Intimissimi Uomo e il suo decimo anniversario. È stato presentato ieri IUMAN, crasi tra “I” di Intimissimi e “MAN”. Un cambiamento che non è solo di naming ma che rappresenta uno step importante per il futuro dell’underwear. Il gruppo di Sandro Veronesi (da 3,5 miliardi di ricavi nel 2024), ha festeggiato, dunque, i primi 10 del marchio Intimissimi uomo con un nuovo nome e una performance di Achille Lauro. Punto di riferimento nel panorama dell’intimo maschile con i suoi quasi 500 store distribuiti in 23 Paesi, Oniverse durante lo show ha svelato il nuovo boxer “L’Indistruttibile”. Realizzato con materiali ultra-resistenti, è il risultato dell’impegno di IUMAN per rispondere a una delle richieste più sentite dai consumatori: un prodotto che unisca comodità e durabilità.