Credito d'imposta quotazione PMI, scadenza il 31 marzo. Cosa sapere

Introduzione

Sta per scadere il tempo per richiedere il credito d’imposta quotazione per le piccole e medie imprese, che copre fino al 50% delle spese sostenute per servizi di consulenza, entro il limite massimo di 500mila euro. Le domande per il bonus sono state aperte il 1°ottobre 2024 e chiudono il prossimo lunedì 31 marzo. Dai requisiti alla procedura da seguire per richiedere l’agevolazione, ecco tutto quello che serve sapere.