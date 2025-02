Lavoro, in Italia il 78% delle aziende non trova personale qualificato

Introduzione

In Italia sembra esserci un problema di incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro: in base a quanto emerso dal nuovo rapporto "Talent Shortage" di ManpowerGroup, che ha intervistato oltre 40mila datori di lavoro in 42 Paesi, molte aziende vorrebbero assumere nuove risorse lavorative ma non riescono a trovare candidati che abbiano le necessarie competenze.

E questa difficoltà riguarda anche il nostro Paese: secondo l’indagine infatti in Italia è il 78% delle imprese a dover far fronte a questo problema, il dato più alto di sempre. Il tema è stato rilevato soprattutto nei settori dei “trasporti, logistica e automotive", "sanità e life sciences" e "industria e materiali" e dalle imprese di medio-grandi dimensioni. In particolare, riporta l'Agi, c’è una grande domanda inevasa per le competenze digitali. Confrontato l’Italia con il resto del mondo, il nostro dato è superiore alla media: è infatti pari al 74% delle organizzazioni mondiali la quota di quelle che riferiscono difficoltà a trovare personale