Unicredit, nel 2024 utile netto sale a 9.3 miliardi di euro

Il gruppo bancario ha chiuso l'anno con un utile netto di 9,3 miliardi, in rialzo dell'8% anno su anno, e un utile netto contabile di 9,7 miliardi, in rialzo del 2% anno su anno: “il migliore di sempre”, ha detto Andrea Orcel, ad di Unicredit. Mentre i ricavi netti sono cresciuti a 24,2 miliardi di euro. “Risultati e distribuzioni record nel 2024 a coronamento di tre anni di successo”, ha riferito l'istituto con sede a Milano

Unicredit archivia un 2024 decisamente positivo. Il gruppo bancario con sede a Milano ha chiuso l'anno con un utile netto di 9,3 miliardi, in rialzo dell'8% anno su anno, e un utile netto contabile di 9,7 miliardi, in rialzo del 2% anno su anno: “il risultato migliore di sempre”, ha detto Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit. Mentre i ricavi netti sono cresciuti a 24,2 miliardi di euro. “Risultati e distribuzioni record nel 2024 a coronamento di tre anni di successo”, ha riferito lo stesso istituto. Ora, il prossimo obiettivo è quello di raggiungere un utile netto di circa 10 miliardi di euro nel 2027.

2024 anno positivo per Unicredit

Come ha specificato l'istituto di Piazza Gae Aulenti, questi risultati sono stati raggiunti nonostante l'assorbimento di 1,3 miliardi di euro di oneri straordinari. Il Return on Tangible Equity aggancia il 21%, mentre l'Eps sale del 22% a 5,74 euro. Le distribuzioni totali per l'anno fiscale 2024 salgono a 9 miliardi di euro, di cui 3,7 miliardi in dividendi, con un Dividend per Share totale di 2,40 euro, in aumento del 33%. “La performance da record del gruppo nel 2024 corona il nostro sedicesimo trimestre consecutivo di crescita sostenibile e redditizia”, riferisce il gruppo bancario in un comunicato ufficiale. “Questo risultato eccezionale riflette il significativo potenziale inespresso che abbiamo sprigionato durante la fase iniziale di UniCredit Unlocked: tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati superati in modo significativo in ognuna delle nostre regioni, facendo leva su un modello paneuropeo unico: crescita diversificata delle commissioni e ricavi netti di alta qualità, elevata generazione organica di capitale, RoTE elevato, distribuzioni totali generose”, si legge ancora nella nota.

Aumento dei ricavi

Nel 2024 anche i ricavi netti sono aumentati, passando a 24,2 miliardi di euro: con un incremento del 4%. Trainati dalle commissioni, che raggiungono 8,1 miliardi di euro (+8%). Il margine di interesse registra una crescita del 3%, attestandosi a 14,4 miliardi di euro. I costi si attestano a 9,4 miliardi di euro, in calo dell'1% nonostante le pressioni inflazionistiche e gli investimenti strategici. Il rapporto costi/ricavi si conferma leader nel settore (37,9%). Resta solida la qualità degli attivi, con un costo del rischio particolarmente basso, pari a 15 punti base. Le linee di difesa vengono mantenute con circa 1,7 miliardi di euro di overlays, dimostrando un approccio prudente alla gestione dei rischi. Il CET1 ratio si attesta al 15,9%, uguale rispetto all'anno scorso, nonostante gli investimenti strategici e le maggiori distribuzioni.

L'obiettivo per il 2025

Per l'anno in corso, Unicredit punta a ricavi netti superiori a 23 miliardi di euro. Le commissioni sono attese in crescita mid-single digit, compreso il risultato netto da attività assicurative. Il costo del rischio resterà stabile a circa 15 punti base, con l'uso previsto di una parte degli overlays. I costi operativi saranno attorno a 9,6 miliardi di euro, con un rapporto costi/ricavi vicino al 40%.