Banca Ifis, utile nel 2024 a 162 milioni: nel triennio +12% sul piano

Banca Ifis archivia il 2024 con un utile netto consolidato in crescita a 162 milioni di euro. Nel triennio l'istituto evidenzia utili cumulati per 463 milioni di euro: +12% rispetto agli obiettivi previsti dal piano industriale 2022-24. La solida posizione di capitale consente la distribuzione di un dividendo totale di 111,5 milioni di euro a valere sul 2024 (pari a 2,12 euro per azione), superiore di circa il 40% agli obiettivi del piano industriale, di cui 63,1 milioni di euro (1,20 euro per azione) distribuiti il 20 novembre 2024 e 48,4 milioni di euro (0,92 euro per azione) che verranno distribuiti il 21 maggio 2025. I ricavi consolidati si attestano a 699,2 milioni di euro e riflettono il positivo andamento dell'attività commerciale, del business npl e del comparto finanza proprietaria, che ha compensato l'aumento del costo della raccolta. Solida la base patrimoniale con un Cet1 ratio del 16,10%, includendo l'utile del 2024, al netto del dividendo maturato, ampiamente superiore ai requisiti patrimoniali richiesti. Il dato risulta, inoltre, superiore di 100 punti base all'obiettivo di piano industriale pari al 15,10%.

"In questi tre anni abbiamo portato a termine con successo il piano industriale superando tutti gli obiettivi finanziari prefissati e orientando la Banca, sempre di più, verso la digitalizzazione e la sostenibilità", sottolinea il presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio nell'evidenziare che "la remunerazione degli azionisti, attraverso la nuova dividend policy approvata nel 2023 e la distribuzione di dividendi costanti, ci consente di raggiungere un payout ratio intorno al 70%". Fürstenberg Fassio ricorda anche che "in linea con la nostra visione di impresa che mette al centro la sostenibilità in tutte le sue dimensioni, abbiamo rafforzato il nostro impegno con iniziative distintive come il Social Impact Lab Kaleidos, attraverso cui abbiamo realizzato circa 40 progetti a elevato impatto sociale a favore delle persone nei territori nei quali operiamo". I ricavi del settore 'Commercial & Corporate Banking' del 2024, in crescita del 2% rispetto al 2023, riflettono il dinamismo e la qualità del lavoro della rete commerciale, che ha consentito la crescita delle attività - nonostante la minore domanda di credito a livello Paese dovuta ai più alti tassi di interesse - e ha permesso al Gruppo di compensare l'aumento del costo della raccolta. I ricavi del settore npl, in crescita dello 0,6% rispetto al 2023, riflettono i minori acquisti di portafogli Npl. I recuperi di cassa sui portafogli acquistati del 2024, includendo 53 milioni di euro di Revalea, sono stati pari a 422 milioni di euro, in aumento del 6% rispetto al 2023. L'attività di recupero giudiziale e stragiudiziale non evidenzia, a oggi, impatti negativi significativi derivanti dal rialzo dell'inflazione e dei tassi di interesse ma risente delle tempistiche più lunghe dell'attività giudiziale.