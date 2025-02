Pirelli, CDP conferma rating per contrasto cambiamento climatico

L’azienda ha conquistato per il settimo anno consecutivo un posto nella “Climate A list” di CDP, l’organizzazione internazionale no-profit che ha raccolto e analizzato le informazioni in materia ambientale di oltre 24.800 aziende

Pirelli si conferma per il settimo anno consecutivo tra i leader globali nel contrasto ai cambiamenti climatici ottenendo un posto nella Climate A list 2024 di CDP, l’organizzazione internazionale no-profit che ha raccolto e analizzato le informazioni in materia ambientale di oltre 24.800 aziende.



Il rating “A” nella sezione Climate, il massimo punteggio ottenibile, è stato assegnato a Pirelli in base alla sua strategia di decarbonizzazione, all'efficacia degli sforzi messi in atto per ridurre le emissioni e i rischi climatici e allo sviluppo di un'economia a basse emissioni di carbonio, nonché in base alla completezza e alla trasparenza delle informazioni fornite e all’adozione di best practice associate all’impatto ambientale. Il riconoscimento da parte di CDP conferma il costante impegno di Pirelli, il cui target “long term” di raggiungere il Net Zero al 2040, approvato da SBTi, è il più sfidante tra i tyre maker a livello globale.



CDP, il cui obiettivo è quello di guidare le aziende e i governi a ridurre le proprie emissioni di gas serra, salvaguardare le risorse d’acqua e proteggere le foreste, raccoglie i dati relativi agli impatti ambientali, ai rischi e alle opportunità, per una valutazione indipendente rispetto alla metodologia con cui viene calcolato il punteggio. Su richiesta di oltre 700 investitori con oltre 140 trilioni di dollari in asset, tali dati, nel 2024, sono stati comunicati tramite la piattaforma di CDP dalle aziende coinvolte.