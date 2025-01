Von der Leyen: "Il 5 marzo piano d’azione per settore automobilistico"

La Presidente della Commissione europea, in occasione dell'avvio del Dialogo strategico sul futuro del comparto, ha annunciato che il 5 marzo la Commissione europea presenterà un piano d’azione industriale per sostenere il settore automotive, dopo il calo della produzione e delle vendite registrato nei mesi passati. "L'industria automobilistica europea si trova in un momento cruciale. La sosterremo durante la sua profonda transizione" per portarla a "prosperare in Europa e competere con successo sulla scena mondiale" - ha dichiarato Ursula von der Leyen, sottolineando che - "La storia delle automobili è stata scritta in Europa. Il suo futuro deve continuare a essere costruito in Europa”.